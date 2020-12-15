Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada

15.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:42
Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada

Şişli'de bankadan para çekerek çantasına koyan turist aile otomobildeki 3 şahıs tarafından kapkaça uğradı.

Şişli'de bankadan para çekerek çantasına koyan turist aile otomobildeki 3 şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç olayını gören zabıtalar sirenlerini açarak kapkaççıları kovalamaya başladı. Kaçış esnasında bir sokağa giren kapkaççılar trafik durunca çantayı atarak yaya olarak kayıplara karıştı. Şahısların kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Libya uyruklu turist bir aile cadde üzerindeki bankadan bir miktar para çekerek dışarıya çıktı. O esnada otomobille turistlerin yanına yaklaşan 1'i kadın 3 kapkaççı ailedeki turist kadının çantasını kapkaç yaptı. Kadının çığlıkları üzerine kapkaççıların peşine düşen zabıta ekipleri şahısları kovalamaya başladı. Kovalama sonucunda sokağa giren kapkaççılar trafiğin durması sonucu araçtan indi. Çantayı yere atan kapkaççılar yaya olarak koşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri turistlerin ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Çalışmalar sonucunda polis ekipleri kapkaççıların eşkallerini belirledi. Olay yerindeki otomobilde bir süre inceleme yapan polis ekipleri ardından turist aileyi ve çantayı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada
Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada
Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada
Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada
Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada
Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber... Şişli'de otel odasına şok baskın
Son dakika haber... Şişli'de otel odasına şok baskın
Şişli'de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede
Şişli'de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede
Şişli'de park halindeki otomobilin üzerine elektrik direği devrildi
Şişli'de park halindeki otomobilin üzerine elektrik direği devrildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk İlham Aliyev Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne Kylian Mbappe
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:42:32. #1.15#
title