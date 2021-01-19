Yolları tuzladılar kaldırımı unuttular
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Yolları tuzladılar kaldırımı unuttular

19.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:28
Yolları tuzladılar kaldırımı unuttular

İstanbul'da kar yağışının ardından soğuk havanın etkisi hissedilmeye devam ediyor. Sıcaklığın -5 dereceye düşmesiyle kaldırımlar buz tuttu, vatandaşlar yürümekte zorlandı. Kaldırımdan yürümek isteyen bazı vatandaşlar kendilerini yerde bulurken, birçok vatandaş ise kaldırımda yürümek yerine araç yolunu kullanmak zorunda kaldı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybederken soğuk hava hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava şartlarıyla ilgili olarak İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, gece ve bu sabah kent genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilirken, vatandaşlar olumsuz sonuçlara karşı uyarıldı. Bu sabah erken saatlerde sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte buzlanma ve don etkileri de görülmeye başlandı. Uyarıları dikkate alarak ana arter ve ara sokaklarda tuzlama yapan yetkililer bu kez kaldırımları unuttu.

BUZ TUTAN KALDIRIM YAYALARIN KABUSU OLDU

Şişli'de, buzlanan kaldırımda yürümek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaldırımın buz tuttuğundan habersiz yürümek isteyen bazı vatandaşlar kendilerini yerde buldu. Düşmeden yürüyebilen bazı vatandaşlar ise bir süre sonra kaldırımdan yola indi. Birçok vatandaş ise düşme tehlikesi yaşamamak için araç yolunu kullanmak zorunda kaldı. Vatandaşların şikayetinin ardından kaldırım belediye görevlilerince tuzlandı.

Yolları tuzladılar kaldırımı unuttular
Yolları tuzladılar kaldırımı unuttular
Yolları tuzladılar kaldırımı unuttular
Yolları tuzladılar kaldırımı unuttular
Yolları tuzladılar kaldırımı unuttular
Yolları tuzladılar kaldırımı unuttular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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