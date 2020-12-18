Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
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Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

18.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:31
Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki genç cerrahi maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki genç cerrahi maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri araca diğeri ise evin camına isabet etti. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Şişli Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde yürüyen 18 yaşındaki Serhat Tunç, arkasından gelen cerrahi maskeli bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan genç geri yıkılırken kaçan saldırgan ise birkaç el daha ateş ederek sokaktan uzaklaştı.

KURŞUNLARDAN BİRİ ARACA DİĞERİ PENCEREYE İSABET ETTİ

Şahsın silahından çıkan kurşunlardan biri park halindeki araca, diğeri de bir binanın birinci katındaki pencereye isabet etti. Olayın ardından ihbar üzerine sokağa gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ise sokağa güvenlik şeridi çekerek kapattı. Kovanları muhafaza altına alan ekipler çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ise salgının yaşandığı sokakta çalışma yaparak kovanları delil torbasına koydu. Polis ekipleri eşkalini belirledikleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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