ŞİŞLİ'DE YOLA TAŞ ATAN BİR KİŞİ BIÇAKLANDI
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ŞİŞLİ'DE YOLA TAŞ ATAN BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

ŞİŞLİ'DE YOLA TAŞ ATAN BİR KİŞİ BIÇAKLANDI
03.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:37

Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı.

Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı.

Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞİŞLİ'DE YOLA TAŞ ATAN BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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