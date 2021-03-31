ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN YOLA DÜŞEN ELEKTRİK KABLOSU KEPÇEYLE YUKARI KALDIRILDI

Zeki GÜNALİSTANBUL DHAŞişli'de üst geçitteki elektrik kablolarının bulunduğu boru yola düştü.

Zeki GÜNALİSTANBUL DHA

Şişli'de üst geçitteki elektrik kablolarının bulunduğu boru yola düştü. Ekiplerin çalışması sırasında trafik yoğunluğu oluştu.

Bölgeden geçen kepçe operatörünün ekiplere yardım etmesiyle kablolar kaldırılarak yerine konuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan üst geçitteki elektrik kablolarının olduğu boru yola düştü. Bu nedenle yoldan geçemeyen sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında trafik akışı tek şeritten sağlandı. Çalışmalar sırasında trafik yoğunluğu oluştu. Bölgeden geçen kepçe operatörünün ekiplere yardım etmesiyle kablolar kaldırılarak yerine konuldu. Çalışmaların sona ermesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı