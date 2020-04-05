ŞİŞLİ'DE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına bugün de etkisini sürdürüyor.
05.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:51
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına bugün de etkisini sürdürüyor. Şişli, Fulya Mahallesi'nde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı keserek sokakta temizlik çalışması yaptı.
- İstanbul
Görüntü Dökümü:
-------------------Devrilen ağaçtan detayİtfaiye ekiplerinin çalışmasıSokaktan detay
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Kaynak: DHA