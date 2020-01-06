Şişli'de yola ağaç devrildi

06.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:44

ŞİŞLİ'de bir ağaç rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç ekipler tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor. Rüzgarın etkisiyle saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir ağaç yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul