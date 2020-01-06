Şişli'de yola ağaç devrildi
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Şişli'de yola ağaç devrildi

ŞİŞLİ'de bir ağaç rüzgarın etkisiyle yola devrildi.

06.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:44
Şişli'de yola ağaç devrildi
ŞİŞLİ'de  bir ağaç rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç ekipler tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.

'da şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor. Rüzgarın etkisiyle saat 17.00 sıralarında üzerindeki bir ağaç yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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