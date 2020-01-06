ŞİŞLİ'DE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ
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ŞİŞLİ'DE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHAŞişli'de bir ağaç rüzgarın etkisiyle yola devrildi.

06.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:42
ŞİŞLİ'DE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Zeki GÜNAL/ DHA

'de bir ağaç rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç ekipler tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor. Rüzgarın etkisiyle saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir ağaç yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Görüntü Döküm: -------------Devrilen ağaç-Ekiplerin çalışmaları

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Kaynak: DHA
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