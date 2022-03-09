Şişli'de yol verme kavgasında motokuryenin kaskını kırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de yol verme kavgasında motokuryenin kaskını kırdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Şişli'de yol verme kavgasında motokuryenin kaskını kırdı

ŞİŞLİ'de motokurye ile araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de motokurye ile araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Araç sürücüsü motokuryenin ele geçirdiği kaskını yere vurarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddialara göre, motokurye ile bir araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgada tekme, yumruk, kemer ve motosiklet kaskı kullanıldı. Bu sırada araç sürücüsü, motokuryenin ele geçirdiği kaskını yere vurarak kırdı. Yaşanan o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Şişli'de yol verme kavgasında motokuryenin kaskını kırdı

Şişli'de yol verme kavgasında motokuryenin kaskını kırdı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mecidiyeköy, Tragger, Şişli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title