Şişli'de yol verme kavgasında motokuryenin kaskını kırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddialara göre, motokurye ile bir araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgada tekme, yumruk, kemer ve motosiklet kaskı kullanıldı. Bu sırada araç sürücüsü, motokuryenin ele geçirdiği kaskını yere vurarak kırdı. Yaşanan o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel Mecidiyeköy, Tragger, Şişli, Güncel, Haberler