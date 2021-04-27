Şişli'de yoğunluktan kaçmak için geri geri gittiler, trafiği alt üst ettiler

Özgür EREN / ŞİŞLİ Piyalepaşa Bulvarı'ndan Okmeydanı katılımında trafik olduğunu gören sürücüler, geri giderek trafiği alt üst etti.

Özgür EREN/ ŞİŞLİ Piyalepaşa Bulvarı'ndan Okmeydanı katılımında trafik olduğunu gören sürücüler, geri giderek trafiği alt üst etti. Bazı sürücüler korna çalarak yaşanan duruma tepki gösterdi.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'ndan 1. ve 2. çevreyolu bağlantısında trafik olduğunu gören sürücüler, geri giderek trafiği alt üst etti. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB Trafik haritasında yüzde 65'leri gösterdi. Okmeydanı'ndaki trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücüler, geri giderek trafiği alt üst etti. O anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, trafiği fark eden sürücülerin geri manevra yaparak arkadan gelen araç sürücülerini tehlikeye attı. Bazı sürücüler de bu duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı