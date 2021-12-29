Şişli'de yılbaşı denetimi - Haberler
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Şişli'de yılbaşı denetimi

Şişli'de yılbaşı denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan yerler ve eğlence mekanlarına denetim yapıldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan yerler ve eğlence mekanlarına denetim yapıldı. Ürünlerin bandrolleri kontrol edilip, işyerlerinin alkol satış izni ve TAPDK izin belgesi olup olmadığına bakıldı.

Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi alkol satışıyla-alkollü eğlence mekanlarına yönelik gece denetim gerçekleştirdi. Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gülay Karacanik de katıldığı denetimde, Ürünlerin bandrolleri kontrol edilip, işyerlerinin alkol satış izni ve TAPDK izin belgesi olup olmadığına bakıldı. Ayrıca, mekanların hijyenik olup olmadığını da bakıldı.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Şişli'de yılbaşı denetimi

Şişli'de yılbaşı denetimi

Şişli'de yılbaşı denetimi

Şişli'de yılbaşı denetimi

Şişli'de yılbaşı denetimi

Şişli'de yılbaşı denetimi

Şişli'de yılbaşı denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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