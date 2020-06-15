ŞİŞLİ'DE 'YENİ NORMAL'İN İLK DAVETLİ NİKAH TÖRENİ YAPILDI
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ŞİŞLİ'DE 'YENİ NORMAL'İN İLK DAVETLİ NİKAH TÖRENİ YAPILDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında ara verilen davetli nikahlara bugün yeniden başlandı.

ŞİŞLİ'DE 'YENİ NORMAL'İN İLK DAVETLİ NİKAH TÖRENİ YAPILDI
15.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:13

Koronavirüsle mücadele kapsamında ara verilen davetli nikahlara bugün yeniden başlandı. Salon kapasitesinin yarısı kadar davetli kabul edilecek olan nikahlarda sosyal mesafe ve maske kuralı uygulanacak.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla koronavirüsle mücadele kapsamında ara verilen toplu nikahlar bugün itibariyle yeniden başladı. Yaklaşık iki ayın ardından davetlilerin de bulunduğu ilk nikah Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde kıyıldı. Uzun bir aradan sonra nikah salonlarının kapıları davetlilere açıldı. Nikah öncesinde güvenlik personeli, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarını hatırlattı. Misafirlerin ateşlerini ölçen görevliler davetlileri sırayla içeri aldı. Nikaha gelen davetliler ise iki koltuk arasında bir boşluk bırakarak oturdu.

NİKAH SALONUNDA ALINAN TEDBİRLER ÇOK İYİ DURUMDA

Nikah salonunda koronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirlerin iyi olduğunu belirten Bülent Karahanlar, Biz aslında çok tedirgindik. Olup olmayacağından korkuyorduk. Muğlak bir durum vardı. Düğünü bir ay erteledik. Salona 110 kişi alacaklarını öğrendiğimizde mutlu olduk. İçeri kim girecek diye tereddüt içindeydik. Ancak bu tereddütler boşa çıktı. Nikah salonunda alınan tedbirler çok iyi durumda. Hem vatandaşları aydınlatma anlamında hem yönlendirme noktasında. Bir baba olarak oğlumun nikahını izlemek son derece mutluluk verici ifadelerini kullandı.

SIRADAN BİR NİKAH DEĞİLDİ

Sıradan bir nikah olmadığını belirten gelin Selen Güven, Farklı bir duyguydu. Herkese mutlu olabileceğimizi göstermiş olduk her şartta. Bugünü bir şekilde yaşadığımız için mutluyuz. Normal şartlarda da kalabalık bir nikah olacaktı. Gayet güzel oldu. Düğünümüzü ertelemek zorunda kaldık ancak en azından nikahımızı ertelemedik. Mutluyuz diye konuştu.

GELİNİ ÖPMEDİM, BU DA BÖYLE BİR İLK OLSUN

Koronavirüs nedeniyle askerden de bir ay geç terhis olan damat Alper Karahanlar, Koronavirüsten en çok etkilenen ben oldum. Askerden de bir ay geç terhis oldum. Tedirgindim iptal olacak mı olmayacak mı diye. Çok şükür sıkıntı olmadı. Sağ salim nikahımızı kıydık. İnsanların sağlığı ve bizim sağlığımız her şeyden önemlidir. Gelini öpmedim, bu da böyle bir ilk olsun dedi.

Nikah sonrasında takı töreni olmazken toplu fotoğraf çekimi de yapılmadı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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