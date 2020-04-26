Şişli'de yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı Şişli'de yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı Şişli'de evsizlerin baktığı köpeklerin 10 yavrusu olunca, belediye ekiplerine haber verildi.

Şişli'de yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı

İSTANBUL - Şişli'de evsizlerin baktığı köpeklerin 10 yavrusu olunca, belediye ekiplerine haber verildi. 1 aylık ve hasta olduğu gözlenen sevimli yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı.

Şişli'de sokakta evsizlerin baktığı köpekler doğum yaptı. Birden 10 yavruyla baş başa kalan evsizler köpeklere bakamayınca belediye ekiplerine haber verildi. O anlarda yavruların annesi, köpeklerin başında dururken ekipler de kısa sürede alana geldi. 1 aylık 10 yavrudan birinin durumunun kötü olduğu öğrenilirken, Şişli Evlendirme Dairesi Otoparkı'nda bulunan sevimli köpekleri ve annelerini ekipler, bakım için alandan aldı.

"Durumları çok iyi gözükmüyor"

Köpekleri teslim alan belediye çalışanlarından bir tanesi, "Durumları çok iyi gözükmüyor, muayene olması lazım hepsinin, sağlıklarına kavuşturacağız. Bir tanesinin durumu kötü. Bir an evvel gidelim bunların muayenelerini yaptıralım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA