Şişli'de yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı Şişli'de evsizlerin baktığı köpeklerin 10 yavrusu olunca belediye ekiplerine haber verildi.

Şişli'de evsizlerin baktığı köpeklerin 10 yavrusu olunca belediye ekiplerine haber verildi. 1 aylık hasta köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı.

Şişli'de sokakta evsizlerin baktığı köpekler doğum yaptı. Birden 10 yavruyla baş başa kalan evsiz vatandaşlar köpeklere bakamayınca belediye ekiplerine haber verildi. Ekipler kısa sürede bölgeye geldi. 1 aylık 10 yavrudan birinin durumunun kötü olduğu öğrenilirken, Şişli Evlendirme Dairesi otoparkında bulunan sevimli köpekleri ve annelerini ekipler bakım için alandan aldı.

"Durumları çok iyi gözükmüyor"

Köpekleri teslim alan belediye çalışanlarından biri, "Durumları çok iyi gözükmüyor, muayene olması lazım hepsinin. Sağlıklarına kavuşturacağız. Bir tanesinin durumu kötü. Bir an evvel gidelim bunların muayenelerini yaptıralım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA