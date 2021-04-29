ŞİŞLİ'DE YAŞLI ADAMI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
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ŞİŞLİ'DE YAŞLI ADAMI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE YAŞLI ADAMI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları yaşlı adamı, "Kimlik bilgilerin terör örgütünün eline geçtiö diyerek, 150 bin lira dolandıran 2 şüpheli, Şişli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı.

Şişli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları yaşlı adamı, "Kimlik bilgilerin terör örgütünün eline geçtiö diyerek, 150 bin lira dolandıran 2 şüpheli, Şişli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı. Şüphelilerin yaşlı adamı takip etmeleri ve ellerinde poşetle yürümeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılık olayı, geçen hafta, Şişli Feriköy'de yaşandı. M.Ç. adlı yaşllı adamı telefonla arayan 2 kişi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgilerin terör örgütünün eline geçti. Bankadaki ve evindeki paralarla ziynet eşyalarını bir poşete koyarak, bildirdiğimiz adrese getir" dedi. M.Ç. de evindeki 10 bin dolar ile 8 altın bilezik, 21 çeyrek altın, 2 yarım altın ve 8 altın yüzüğü poşete koyarak, söylenen adrese götürdü. İki şüpheli, takip ettikleri yaşlı adamın bıraktığı poşeti alarak, kayıplara karıştı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adamın şikayeti üzerine araştırma başlatan Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,  güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden eşkalleri belirlenen şüphelilerin B.P. ile M.A . olduğu saptandı. İkili, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin kaçtığı aracın sürücüsü F.B. de gözaltına alındı. F.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'DE YAŞLI ADAMI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE YAŞLI ADAMI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE YAŞLI ADAMI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE YAŞLI ADAMI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE YAŞLI ADAMI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE YAŞLI ADAMI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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