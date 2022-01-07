Şişli'de yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı - Haberler
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Şişli'de yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

Şişli'de yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de iş yeri olarak kullanılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de iş yeri olarak kullanılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sarınca 3'üncü katta mahsur kalan 2 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin kadınları itfaiye merdiveni ile pencereden çıkarması cep telefonu ile görüntülendi.

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Matbaacı Osmanbey Sokak'ta bulunan 4 kat bir binanın bodrum katında yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyünce işçiler ve binadakiler kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yoğun duman nedeniyle 3'üncü katta mahsur kalıp aşağı inemeyen 2 kadın cama çıkarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da kadınları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan 2 kadın itfaiye aracının merdiveni ile kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan hafif etkilenen kadınlardan biri olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak kontrollerden geçirildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olay sonrası soruşturma başlatıldı. Kadınların kurtarılma anı cep telefonu ile görüntülendi.


Şişli'de yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

Şişli'de yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

Şişli'de yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

Şişli'de yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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