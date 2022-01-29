Şişli'de yangında evde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Şişli'de yangında evde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

AA, Emrah Gökmen - Güncel
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Şişli'de yangında evde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

İstanbul'un Şişli ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Mahallesi Aldamga Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli, kapısını kırarak girdikleri dairede mahsur kalan kişiyi kurtardı. Görevliler, oksijen maskelerini vererek nefes almasını sağladıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Şişli, Güncel, Haber

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