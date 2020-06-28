ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ VATANDAŞLAR KISITLAMAYA RAĞMEN SOKAĞA DÖKÜLDÜ
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ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ VATANDAŞLAR KISITLAMAYA RAĞMEN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Ersan SAN İstanbul, DHAŞişli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

28.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:19

Ersan SAN İstanbul, DHA

Şişli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı sokakta yaşayan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen panikle kendilerini sokağa attı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli, Mahmutşevketpaşa Mahallesi Polat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın bodrum katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yanan yerin bir tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.

PANİKLE ÇIKTILAR, SOSYAL MESAFEYİ VE MASKEYİ UNUTTULAR

Yangının çıkmasıyla birlikte mahallede yaşayan vatandaşlar ise yaşadıkları panikle kendilerini sokağa attı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.

ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ VATANDAŞLAR KISITLAMAYA RAĞMEN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kaynak: DHA

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