Şişli'de yakalanan yaşı küçük 2 hırsızlık zanlısı serbest bırakıldı
Şişli'de şüphe üzerine durdurularak gözaltına alınan ve hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen yaşı küçük 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Şişli'de şüphe üzerine durdurularak gözaltına alınan ve hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen yaşı küçük 2 şüpheli serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs'ta Kurtuluş Caddesi'nde 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan incelemede, "hırsızlık" suçundan araması bulunan şüpheli N.T.'nin (15) ilçedeki 8 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi. Diğer şüpheli D.K.'nin de (17) 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen