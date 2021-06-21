Şişli'de yakalanan yaşı küçük 2 hırsızlık zanlısı serbest bırakıldı

Şişli'de şüphe üzerine durdurularak gözaltına alınan ve hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen yaşı küçük 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Şişli'de şüphe üzerine durdurularak gözaltına alınan ve hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen yaşı küçük 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs'ta Kurtuluş Caddesi'nde 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan incelemede, "hırsızlık" suçundan araması bulunan şüpheli N.T.'nin (15) ilçedeki 8 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi. Diğer şüpheli D.K.'nin de (17) 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen