Şişli'de yağmur etkili oldu Şişli'de yağmur etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Şişli'de yağmur etkili oldu.

Şişli'de yağmur etkili oldu İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Şişli'de yağmur etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Şişli'de aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonuna sığındı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Kaynak: İHA