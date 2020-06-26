Şişli'de yağmur etkili oldu
Şişli'de yağmur etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Şişli'de yağmur etkili oldu.
26.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:15
Şişli'de yağmur etkili oldu
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Şişli'de yağmur etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Şişli'de aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonuna sığındı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış yerini güneşli havaya bıraktı.
Kaynak: İHA