Şişli'de yağmur etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Şişli'de yağmur etkili oldu.
26.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Şişli'de yağmur etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Şişli'de aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonuna sığındı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış yerinin güneşli havaya bıraktı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Kaynak: İHA