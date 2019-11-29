Şişli'de yağmur etkili oldu

29.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:52

Mega kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına Şişli'de de etkili oldu. Şiddetini artıran yağış sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın ve yağışın etkisiyle Şişli'de seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA