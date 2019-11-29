Şişli'de yağmur etkili oldu
Haberler » Güncel » Şişli'de yağmur etkili oldu - Haber

Şişli'de yağmur etkili oldu

Mega kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına Şişli'de de etkili oldu.

29.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:44
Şişli'de yağmur etkili oldu

Mega kentte saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına 'de de etkili oldu. Şiddetini artıran yağış sürücülere zor anlar yaşattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından 'da beklenen yağış ve fırtına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın ve yağışın etkisiyle Şişli'de seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et