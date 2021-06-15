Şişli'de yabancı uyruklu şahsın bıçaklandığı kavga kamerada

Şişli Mecidiyeköy'de iki grup arasında yaşanan kavgada yabancı uyruklu bir şahıs bıçaklanarak yaralandı.

Şişli Mecidiyeköy'de iki grup arasında yaşanan kavgada yabancı uyruklu bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Yaşanan kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan bir pizza dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, cadde üzerinde yabancı uyruklu 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmayı gören pizzacıda çalışanlar da olaya dahil oldu. Afrika kökenli olduğu öğrenilen 3 şahıs ile pizzacıda çalışanlar arasında arbede çıktı. Yaşanan kavgada yabancı uyruklu şahıslardan biri bıçaklandı. Yaralanan şahsın yaralandığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kavgada pizzacıdan çıkan şahsın elindeki bıçak ile zenci adama saldırmak istediği görülüyor. Elindeki bıçağı defalarca savuran şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından engelleniyor. Şahsın kalabalık ile birlikte kamyonetin önünde tartışmaya devam ettiği de görülüyor. Bu sırada yabancı uyruklu şahıs bıçaklanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı