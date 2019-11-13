Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı
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Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı

Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandıİSTANBUL - Şişli'de kız arkadaşıyla sokakta yürüyen yabancı uyruklu adam, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

13.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:37
Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı

'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı

İSTANBUL - Şişli'de kız arkadaşıyla sokakta yürüyen yabancı uyruklu adam, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

Şişli Harbiye 'de sabah 8.10 sıralarında yabancı uyruklu adam kız arkadaşıyla yürürken, bir kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir sürü sonra şahıs yanında taşıdığı bıçağını çıkartarak, yabancı uyruklu adamı sol omzundan yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmesi için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı
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