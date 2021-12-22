Şişli'de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı yakalandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de kadınların çantalarından cep telefonlarını çalan yabancı uyruklu yankesici, yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürürken A.A'nın yanına yanaşan şüpheli, el çabukluğu ile çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaştı. Telefonunun çalındığını anlayan kişi, şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Bu sırada Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA