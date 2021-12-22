Şişli'de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada - Haberler
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Şişli'de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de yolda yürüyen bir kişinin cep telefonu çalan yabancı uyruklu hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de yolda yürüyen bir kişinin cep telefonu çalan yabancı uyruklu hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 17.30 sıralarında Halaskargazi Caddesi üzerinde yürüyen A.A. isimli bir kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis ekipleri, caddede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ve çevrede yapılan araştırmalar sonucu, hırsızlık olayını M.M. isimli 43 yaşındaki yabancı uyruklu kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Kısa süre sonra M.M., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Şişli Polisi Merkezine götürüldü. Şüpheli M.M.'nin bu yılın ocak ayı sonunda yine Halaskargazi Caddesinde bulunan bir giyim mağazası içerisinden, benzer yöntemle cep telefonu hırsızlığının da faili olduğu ortaya çıktı.

Cezayirli hırsız, polisteki 1 günlük gözaltı işleminin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayı, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

(İHA)

Şişli'de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada

Şişli'de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada

Şişli'de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada

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