Şişli'de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi
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Şişli'de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi

Şişli'de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İSTANBUL (İHA) – Şişli Piyale Paşa Bulvarı altında bulunan park halindeki 4 otomobilde çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü.

İSTANBUL (İHA) – Şişli Piyale Paşa Bulvarı altında bulunan park halindeki 4 otomobilde çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. İtfaiye ve polis ekiplerinin kundaklamadan şüphelendiği yangında 2 otomobil büyük oranda hasar görürken 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 01.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi – Okmeydanı – Piyale Paşa Bulvarı viyadüğü altında çıktı. İddiaya göre viyadük altında bulunan park halindeki 4 otomobilden alevler yükselmeye başladı.

Alevler diğer otomobillere sirayet etti

Park halindeki otomobillerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobillere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin kundaklamadan şüphelendiği yangında 2 otomobil büyük oranda hasar görürken 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

2 otomobilin ağır hasar gördüğü 2 otomobilde maddi hasar gördüğü kazada kundaklama şüphesi

Çıkan yangında 06 BS 8015 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil büyük oranda zarar görürken 34 AC 1887 ve 34 PSU 93 plakalı otomobillerde maddi hasar oluştu. Yangının çıktığı yere gelen olay yeri inceleme ekipleri, çevrede araştırma yaptı. Yangının çıkış nedeninin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Şişli'de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi
Şişli'de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi
Şişli'de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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