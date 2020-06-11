Şişli'de virajı alamayan otomobil takla attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şişli'de virajı alamayan otomobil takla attı

Şişli'de virajı alamayan bir otomobil, refüjdeki demir bariyerlere çarparak takla attı.

Şişli'de virajı alamayan otomobil takla attı
11.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:59

Şişli'de virajı alamayan bir otomobil, refüjdeki demir bariyerlere çarparak takla attı. Hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Akar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İBB'de çalışanı Elif Aynur, 34 UA 4686 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Sürücü virajı alamayınca otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjdeki demir bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik tek şeritten sağlanırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri yolda dubalı önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler tutanak tuttu.

Kazayla ilgili konuşan sürücü Elif Aynur'un arkadaşı, "Virajı alamamış, dalgınlığına gelmiş. Ters dönüyor ve düşüyor. Sürücü kadındı, hafif yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Haber
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor Haber
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Bilet fiyatlarındaki yüzde 30'luk indirim otobüslerdeki oturma düzenini de değiştirecek
Bilet fiyatlarındaki yüzde 30'luk indirim otobüslerdeki oturma düzenini de değiştirecek
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: Şişli'de virajı alamayan otomobil takla attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 16:03:52. #1.15#
title