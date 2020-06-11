Şişli'de virajı alamayan kadın sürücü takla attı Şişli'de virajı alamayan kadın sürücü takla attı Şişli'de otomobil ile seyir halinde olan kadın sürücü, virajı alamayınca refüjdeki demir bariyerlere çarparak takla attı.

Şişli'de virajı alamayan kadın sürücü takla attı

İSTANBUL - Şişli'de otomobil ile seyir halinde olan kadın sürücü, virajı alamayınca refüjdeki demir bariyerlere çarparak takla attı. Hafif yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Akar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İBB'de çalışanı Elif Aynur, 34 UA 4686 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Kadın sürücü yolda seyrettiği esnada virajı alamayınca otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjdeki demir bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Aynur, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde tek şeride düşerken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri yolda dubalı önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler tutanak tuttu.

Kazayla ilgili konuşan sürücü Elif Aynur'un arkadaşı, "Virajı alamamış, dalgınlığına gelmiş. Ters dönüyor ve düşüyor. Sürücü kadındı, hafif yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA