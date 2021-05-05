Şişli'de vatandaşın kabusu olan Cezayirli hırsız yakalandı
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Şişli'de vatandaşın kabusu olan Cezayirli hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de bir kadını bıçakla gasp eden ve girdiği marketlerde alışveriş yapan vatandaşların cep telefonunu çalan Cezayirli şahıs, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şişli'de bir kadını bıçakla gasp eden ve girdiği marketlerde alışveriş yapan vatandaşların cep telefonunu çalan Cezayirli şahıs, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahsın 8 olaya faili olarak arandığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Caddesi üzerinde yürüyen bir kadın, bıçaklı bir kişi tarafından gasp edildi. Olayın ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geçerek çalışma yapmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüphelini peşine takılan ekipler şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan şahsın üst aramasında bir bıçak ile iki cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Muhammed A. Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

8 OLAYIN FAİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma yapan Şişli polisi, şahsın gasp olayıyla birlikte toplamda 8 olayın faili olduğu ortaya çıktı. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, Muhammed A.'nın geçtiğimiz hafta Feriköy'deki mağazada kadın müşterinin cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Şahsın ayrıca markete giren bir çok vatandaşın yanına yaklaşarak cep telefonlarını çaldığı belirlendi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

CEZAYİRLİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Görüntülerde, bir kişinin mağazadan alış veriş yapan kadının cebindeki telefonu bir anda alıp, mağazadan çıkarak, uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan Muhammed A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Şişli'de vatandaşın kabusu olan Cezayirli hırsız yakalandı
Şişli'de vatandaşın kabusu olan Cezayirli hırsız yakalandı
Şişli'de vatandaşın kabusu olan Cezayirli hırsız yakalandı
Şişli'de vatandaşın kabusu olan Cezayirli hırsız yakalandı
Şişli'de vatandaşın kabusu olan Cezayirli hırsız yakalandı
Şişli'de vatandaşın kabusu olan Cezayirli hırsız yakalandı
Şişli'de vatandaşın kabusu olan Cezayirli hırsız yakalandı
Şişli'de vatandaşın kabusu olan Cezayirli hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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