ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
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ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de uyuşturucu sattığı belirlenen ve üzerinden 57 gram uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de uyuşturucu sattığı belirlenen ve üzerinden 57 gram uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı. Şişli Yay Meydanı Caddesi üzerinde önceki gün uyuşturucu sattığı belirlenen kişiyi polis durdurdu. A.Ç.(37) isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 63 gram marihuana, 4 gram esrar, 3 gram taş kokain, 6 gram kokain, 4 gram kubar, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 240 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.Ç. bugün adliyeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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