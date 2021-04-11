ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA
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ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali TINBEK İSTANBUL DHAŞişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Ali TINBEK İSTANBUL DHA

Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti ve 'Parada Sahtecilik suçlarına ilişkin Şişli'de yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bir adres önünde bekleyen ve durumundan şüphelenilen Nijerya uyruklu K.A.A. isimli şüphelinin üzerinde 1.83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonu genişleten polis ekipleri, alınan izin doğrultusunda K.A.A.'nın evinde yapılan aramada 126.55 gram uyuşturucu madde, 100 dolarlık banknotlar halinde 726 adet sahte olduğu değerlendirilen para,3 deste halinde sahte para yapımında kullanılan boş kağıt, 2 adet karartılmış ve boyanmış 100 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Evde bulunan Nijerya uyruklu M.O. ve Kamerun uyruklu F.T.H. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA
ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA
ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA
ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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