ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Ev inşaatı için yapılan kazıdan çıkanı görünce kendinden geçti! Yetkililer anında el koydu

Ali TINBEK İSTANBUL DHAŞişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Ali TINBEK İSTANBUL DHA

Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti ve 'Parada Sahtecilik suçlarına ilişkin Şişli'de yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bir adres önünde bekleyen ve durumundan şüphelenilen Nijerya uyruklu K.A.A. isimli şüphelinin üzerinde 1.83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonu genişleten polis ekipleri, alınan izin doğrultusunda K.A.A.'nın evinde yapılan aramada 126.55 gram uyuşturucu madde, 100 dolarlık banknotlar halinde 726 adet sahte olduğu değerlendirilen para,3 deste halinde sahte para yapımında kullanılan boş kağıt, 2 adet karartılmış ve boyanmış 100 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Evde bulunan Nijerya uyruklu M.O. ve Kamerun uyruklu F.T.H. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı