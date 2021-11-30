Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli gözaltında

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan 29 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanırken, 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bugün torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuştucu madde satışı yapan 29 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 10 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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