Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli gözaltında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli gözaltında

ŞİŞLİ'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan 29 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan 29 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanırken, 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bugün torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuştucu madde satışı yapan 29 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 10 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Sıcaklıklar birkaç saatte 10 derece düşecek, fırtınanın ardından İstanbul'u kar sürprizi bekliyor

Sıcaklıklar birkaç saatte 10 derece düşecek, fırtınanın ardından İstanbul'u kar sürprizi bekliyor

 Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

 İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title