Şişli'de uyuşturucu operasyonu
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Şişli'de uyuşturucu operasyonu

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Şişli'de uyuşturucu operasyonu
20.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:05

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretini önlenmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler bu çalışmalar sırasında iki ayrı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan hazırlıkların ardından ekipler, iki ayrı adrese özel harekat polislerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca, çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 2 bin 230 lira ele geçirildi..

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, operasyon yapılan adreslerle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Kuştepe bölgesindeki 6 ayrı adrese de operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yer alan eğitimli köpekler adreslerde uyuşturucu madde araması yaptı. Adreslerde 3 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonrasında ele geçen şüpheli şahıslar ve uyuşturucu maddeler Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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