(ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

20.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:52

Haber-Kamera: Özgür EREN

Şişli Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden aranan kişiler de gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri, Narkotik Suçlar Mücadele ekipleri ve yunus timlerinin katılımıyla Kuştepe Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında, uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda daha önceden belirlenen 4 adres hedef alındı.Polis ekipleri, Mandıra Sokakta bulunan evde narkotik köpeği eşliğinde yaptıkları aramalarda 2 adet ruhsatsız silah, bir miktar döviz ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Öte yandan, mahallenin bazı sokaklarında oluşturulan arama noktalarında denetimler de yapıldı. Özel harekat polislerinin güvenlik önlemi aldığı sokaktan geçen şüpheli araçlar durdurularak arandı. Araçtan indirilen ve yoldan geçen kişilerin üzerleri aranırken kimlik kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü------------------------Polis araçlarının operasyon için ilerlemesi-Polislerin eve girmesi-Evde ve evin bahçesinde aramalar yapılması-Polis köpeğinin apartmanda ve evde arama yapması-Polis ekiplerinin evde arama yapması-Evde bulunan ruhsatsız silah, para ve uyuşturucu maddelerden detay görüntü-Polis ekiplerinin sokakta denetim yapması-Şüpheli görülen yaya ve araçların durdurulması-Araçların aranması-Sürücü ve yolcuların aranması-Özel harekat ve polis helikopterinden detay görüntü-Genel ve yakın detaylar

Kaynak: DHA