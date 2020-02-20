ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

20.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:30

Haber-Kamera Özgür EREN

Şişli Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------Polis araçlarının operasyon için ilerlemesi-Polislerin eve girmesi-Evde ve evin bahçesinde aramalar yapılması-Polis köpeğinin apartmanda ve evde arama yapması-Polis ekiplerinin evde arama yapması-Evde bulunan ruhsatsız silah, para ve uyuşturucu maddelerden detay görüntü-Polis ekiplerinin sokakta denetim yapması-Şüpheli görülen yaya ve araçların durdurulması-Araçların aranması-Sürücü ve yolcuların aranması-Özel harekat ve polis helikopterinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

Kaynak: DHA