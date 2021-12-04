Şişli'de uyuşturucu alışverişine polisten suçüstü

Bomonti'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, lüks bir rezidans önünde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı alan Şişli Asayiş Büro Amirliğine bağlı bir polis ekibi, gerekli tedbirleri alarak rezidans önünde beklemeye başladı. İhbarı yapılan 34 CMP 091 plakalı otomobil bir süre sonra rezidans önüne gelerek durdu. Yol kenarında bekleyen bir kişinin binmesinin ardından otomobil tekrar harekete etti. Polis ekibi, yaklaşık 10 metre sonra ilerleyen otomobilin önünü keserek durdurdu. Bu sırada, otomobile sonradan binen kişi, polisin dur ihtarına rağmen koşarak lüks rezidansa girdi. Polis, kaçan kişiyi asansöre bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Adının B.A.C. olduğu öğrenilen kişinin üzerinde yapılan aramada 3.90 gram uyuşturucu madde bulundu. B.A.C., o esnada yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi, indiği arabayı kullanan F.K. adlı kişiden bin lira karşılığında satın aldığını itiraf etti.

Uyuşturucu maddeyi satın alan B.A.C.'nin, polisten kaçtığı anlar lüks rezidansın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uyuşturucu alışverişi yapılan otomobilin polis aracıyla önü kesilerek durdurulması, ardından araçtan inen kişinin rezidansa doğru koşması görülüyor. Rezidanstaki turnikelerden atlayan müşteri, asansöre bineceği sırada özel güvenlik görevlisinin yardımıyla polis tarafından yakalanıyor.