ŞİŞLİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN OKUL HARÇLIĞI GASP EDİLDİ
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Şişli, Güncel

ŞİŞLİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN OKUL HARÇLIĞI GASP EDİLDİ

ŞİŞLİ'de okula gitmek için metro durağına inen üniversite öğrencisi burada bıçak tehdidi ile gasp edildi.

08.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:49
ŞİŞLİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN OKUL HARÇLIĞI GASP EDİLDİ

ŞİŞLİ'de okula gitmek için metro durağına inen üniversite öğrencisi burada bıçak tehdidi ile gasp edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Olay önceki gün Şişli Metro Durağı'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi, Ege Sercan okula gitmek için metro durağına inerken iddiaya göre burada bir kişi tarafından önü kesildi. Ege Sercan'ın önünü kesen kişi üniversite öğrencisinden üstündeki paraları çıkarmasını istedi.

SENİ BIÇAKLARIM DEDİ

Sercan ilk olarak buna karşı çıkarken şüpheli Seni bıçaklarım. diyerek tehdit etti. Korkuya kapılan Sercan cebindeki bir miktar okul harçlığını gaspçıya verdi. Ege Sercan, şüphelinin yanından uzaklaşmasıyla polisi arayıp ihbarda bulundu.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polis ekibi Sercan'ın eşgalini tarif ettiği kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan İ.B., Şişli Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi. Zanlıdan şikayetçi olan üniversite öğrencisi Ege Sercan da Şişli Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN OKUL HARÇLIĞI GASP EDİLDİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ŞİŞLİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN OKUL HARÇLIĞI GASP EDİLDİ

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