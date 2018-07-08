Şişli'de Tüm Sokak ve Caddelerde Asayiş Uygulaması Başladı
İstanbul Şişli Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde genel asayiş uygulaması başlatıldı. Önceden belirlenen bazı işyeri ve adresler ile tüm cadde ve sokaklar didik didik aranıyor.
İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde genel asayiş uygulaması başlatıldı. Özel Hareket Şubesi ekipleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda tüm sokaklar didik didik aranıyor.
ÖZEL HAREKAT POLİSİ VE POLİS HELİKOPTERİ DE GÖREVDE
Şişli'de 15.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak olan genel asayiş uygulamasında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de görev alacak.
TÜM SOKAKLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR
Genel asayiş uygulaması kapsamında, önceden belirlenen bazı işyeri ve adresler ile tüm cadde ve sokaklarda didik didik aranıyor.
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Güvenlik güçlerimizden Rabbım razı olsun. onları her türlü hainlerden korusun. onların can perane çalışmaları olmasa vay halimizeCevap Yaz 39 3 Yayından Kaldır