Şişli'de trafik kazası: 5 yaralı
Şişli'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
12.06.2020 03:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 03:58
Şişli'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan B'nin kullandığı 34 VG 0886 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde trafik levhasına ardından ağaca çarptıktan sonra devrildi.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA