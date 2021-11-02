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Şişli'de trafik denetimi yapıldı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Şişli'de trafik denetimi yapıldı

Şişli'de yapılan trafik denetimlerinde 35 bin 498 lira ceza kesildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de yapılan trafik denetimlerinde 35 bin 498 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki denetimler kapsamında, 117 araç ve 78 motosiklet kontrol edilirken 84 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 128 kişi ile araç ve motosikletlere toplam 35 bin 498 lira cezai işlem uygulandı.

Denetim kapsamında ayrıca, yoklama kaçağı bir kişi hakkında işlem yapılırken çalıntı motosiklet ele geçirildi.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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