ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KAPATAN MOTOSİKLETLİ ETRAFI DUMAN ALTINDA BIRAKTI - Haberler
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ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KAPATAN MOTOSİKLETLİ ETRAFI DUMAN ALTINDA BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KAPATAN MOTOSİKLETLİ ETRAFI DUMAN ALTINDA BIRAKTI

ŞİŞLİ'de motosikletli bir grup trafikte patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

ŞİŞLİ'de motosikletli bir grup trafikte patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikteki araçlar kapanan yolu korna çalarak protesto etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçen salı akşam saatlerinde meydana geldi. Bir grup motosikletli cadde üzerinde giderken birden durdu. Trafiği kapatan motosikletlilerden ikisi, motosikleti patinaj çektirerek etrafı duman içinde bıraktı. Çevredekiler yaşanan durumu korna çalarak protesto etti. Motosikletli grup bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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Trafiği kapatan motosikletli grup

İki motosikletlinin patinaj çekerek ortalığı duman içinde bırakması

Korna çalan otomobiller

Motosikletlilerin olay yerinden ayrılması

Genel ve detaylar


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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