ŞİŞLİ'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA DA HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

*Özellikle toplu ulaşım araçlarında hırsızlık yapan yaşı küçük 7 şüpheli de gözaltına alındı.

*Özellikle toplu ulaşım araçlarında hırsızlık yapan yaşı küçük 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Hasan YILDIRIM ? Özgür EREN ŞİŞLİ'de üç ay içinde hırsızlık olaylarına karışan 10 kişilik çete çökertildi. Yüzlerce saat kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelileri tek tek tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler sahiplerine tespit edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden, iş yerinden ve toplu taşıma araçlarından yapılan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Son üç ayda yapılan hırsızlıkların genelde toplu taşıma araçlarından 'Yankesicilik' yöntemiyle ve iş yerlerine girilmesi ile olduğu tespit edildi. Yüzlerce saat güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 10 ayrı hırsızlık olayına karışan 10 şüpheliyi tespit etti.

TEK TEK GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler evlerine yapılan baskınla tek tek gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 10 cep telefonu, laptop, tablet ve şarjlı el matkabı ele geçirildi. 10 şüpheliden 3'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşları küçük olan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin camından içeri giren şüpheli, cep telefonun ışığı ile etrafı kontrol ediyor. İş yerinde bulunan tablet ve elektronik malzemeleri alarak kaçıyor. Bir diğer hırsızlık olayında ise metroya binmek için bekleyen kadının cep telefonu alan şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı