Şişli'de ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
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Şişli'de ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ile karşı istikametten gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı.

Şişli'de cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ile karşı istikametten gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Şişli Kaptan Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Merve Çoşgun yönetimindeki 34 DIE 562 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak karşı istikametten gelen İbrahim Abanoz yönetimindeki 34 TEF 37 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ticari taksi şoförü İbrahim Abanoz ve otomobil sürücüsü Merve Çoşgun ile birlikte takside bulunan yabancı uyruklu 1 hamile kadın, küçük kız çocuğu ve diğer 1 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

Kaza sırasında aracıyla olay yerinden geçerken yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Ortopedi Doktoru Ahmet Keskin, "Benim önümden ilerleyen taksi vardı ve karşı şeritten gelen araç sanırım hızını alamadı ya da dengesi kaybederek tam virajı alamayıp kafa kafaya girdiler. Hemen önümde olduğu için ben de inip müdahale etme gereksinimi duydum. Prof. Dr. Cemil Taşçoğlu Hastanesi'nde ortopedi doktoruyum. Genel durumu iyi olmayan taksi şoförünü gördüm. Arka kısımda aile vardı, kadın gebeymiş kendileri Suriyeli bir aileydi. Bir de küçük 2 yaşlarında bir kızı vardı ve kızın el bileklerinde bir kırık vardı ama kadın gebe olduğu için ilk müdahaleyi ona yaptık. Daha sonra taksi şoförünü aldık araçtan dumanlar çıktığı için. Travma şekline uygun olarak kişileri araçlardan çıkardık. Diğer araçtaki hanımefendiye de ilk müdahalede sorulabilecek soruları sorup onu da güvenli bir şekilde çıkarttık" diye konuştu.

HASTA YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Ticari takside bulunan yabancı uyruklu vatandaşların yakınları olay yerine geldi. Ambulanslarla birlikte hasta yakınları hastaneye gitti.

Taksi şoförü İbrahim Abanoz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, diğer 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/ İHA)

Şişli'de ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Şişli'de ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Şişli'de ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Şişli'de ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Şişli'de ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Şişli'de ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Şişli'de ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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