ŞİŞLİ'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞİŞLİ'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
ŞİŞLİ'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'de televizyon hırsızları polis tarafından yakalandı.

ŞİŞLİ'de televizyon hırsızları polis tarafından yakalandı.

Olay, 28 Ocak Cuma günü Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kişi Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bulunan bir binanın önüne otomobille geldi. Ardından binada bulunan bir daireye girdi. Şüpheliler girdikleri daireden televizyonu çarşafa sarılı halde çalarak geldikleri otomobille ayrıldı. Olayın ardından ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasından yola çıkarak şüpheliler  V.Ç., S.D. ve M.Ü.'yü yakaladı. Polis merkezinde şüphelilerin detaylı yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç. ve S.D. serbest bırakıldı. M.Ü. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise binada ki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ŞİŞLİ'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Yerel

Münir Karaloğlu, Polis, Şişli, Ocak, Yerel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title