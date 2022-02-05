ŞİŞLİ'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'de televizyon hırsızları polis tarafından yakalandı.

Olay, 28 Ocak Cuma günü Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kişi Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bulunan bir binanın önüne otomobille geldi. Ardından binada bulunan bir daireye girdi. Şüpheliler girdikleri daireden televizyonu çarşafa sarılı halde çalarak geldikleri otomobille ayrıldı. Olayın ardından ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasından yola çıkarak şüpheliler V.Ç., S.D. ve M.Ü.'yü yakaladı. Polis merkezinde şüphelilerin detaylı yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç. ve S.D. serbest bırakıldı. M.Ü. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise binada ki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.