Son dakika haberleri: Şişli'de tek katlı evde yangın çıkaran kişinin kaçtığı iddia edildi

Eskişehir Mahallesi Kükürtlü Sokakta bulunan tek katlı evden saat 09.30 sıralarında dumanlar çıktığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kapısını açtıkları eve girerek yangına müdahale etti. Yoğun dumanın çıktığı yangın yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı. Mahalle esnafı Yusuf Tazegül "Bu evde yaşayan yok kapı zaten kilitliydi. Dumanı görüp itfaiyeyi aradık, itfaiye çabuk geldi. Esnaf arkadaş yangın çıkınca yabancı uyruklu bir kişinin çatılardan kaçtığını görmüş. Muhtemelen ısınmak için bir şeyler yaktı. Yaktı burayı. Ev sahibi yeni tadilat yaptırmıştı ama burada oturmuyor. Ev boştu" diye konuştu.

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