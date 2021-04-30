Şişli'de tam kapanma öncesi dev asayiş denetiminde kuş uçurtulmadı
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Şişli'de tam kapanma öncesi dev asayiş denetiminde kuş uçurtulmadı

Şişli'de tam kapanma öncesi dev asayiş denetiminde kuş uçurtulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de 17 günlük tam kapanma öncesi özel hareket polislerin de desteğiyle ilçe genelinde dev bir asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli'de 17 günlük tam kapanma öncesi özel hareket polislerin de desteğiyle ilçe genelinde dev bir asayiş denetimi gerçekleştirildi. Girişi ve çıkışların kapatıldığı denetimde, şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Kuş uçurtulmayan denetimde Toplum Destekli Polis ekipleri ise semtte kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için tam kapanma öncesi Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Semtte kuş uçurtulmadı

Özel Harekat, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube, Trafik Denetleme ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, semtin giriş ve çıkışları kapatıldı. Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplama'sı (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı.

Okmeydanı'nda KADES uygulaması tanıtıldı

Öte yandan Okmeydanı semtinde ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için ise Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri de kadınlara KADES uygulamasını tanıttı. Tanıtımdan memnun olduğu görülen vatandaşlar ekiplerin dağıttığı broşürleri inceledikten sonra bilgi aldı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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