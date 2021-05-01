Şişli'de Taksim'e yürümek isteyen gruptakiler gözaltına alındı
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Şişli'de Taksim'e yürümek isteyen gruptakiler gözaltına alındı

Şişli'de Taksim'e yürümek isteyen gruptakiler gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN İSTANBUL DHA Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle pankart açıp slogan atarak yürüyen gruptaki 15 kişi gözaltına alındı.

Özgür EREN İSTANBUL DHA Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle pankart açıp slogan atarak yürüyen gruptaki 15 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup, pankart açıp slogan attı. Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürüyen gruba polis müdahale etti. Grup üyeleri gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Şişli'de Taksim'e yürümek isteyen gruptakiler gözaltına alındı
Şişli'de Taksim'e yürümek isteyen gruptakiler gözaltına alındı
Şişli'de Taksim'e yürümek isteyen gruptakiler gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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