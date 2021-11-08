Şişli'de taksilere yönelik denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de taksilere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de taksilere yönelik denetim Kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı Şişli'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de taksilere yönelik denetim

Kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

İSTANBUL - Şişli'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Trafik kurallarına uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler Şişli' de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurulan uygulama noktasında taksiler tek tek durduruldu. Kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı. Denetimler esnasında emniyet kemeri takılı olmadığı, eksik belgesi bulunduğu tespit edilen ve seyir halinde telefon kullanan kişilere para cezası kesildi. Ayrıca, eksik belgesi bulunan taksi sürücüsünün ise aracı bağlanarak trafikten men edildi.

Taksilere yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.

Şişli'de taksilere yönelik denetim

Şişli'de taksilere yönelik denetim

Şişli'de taksilere yönelik denetim

Şişli'de taksilere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Altınbaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title